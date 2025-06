Jong Oranje begint aan EK: oud-trainer heeft alle vertrouwen in Thom van Bergen (21)

Na de Eredivisie, de KNVB Beker, de Conference League, de Europa League, de Champions League en de vele interlandwedstrijden van Oranje is het voorlopig nog niet gedaan met voetbal op tv. Met nog twee Europees Kampioenschappen blijft de bal tot zeker eind juli rollen. Donderdag start Jong Oranje in Slowakije aan het EK Voetbal onder 21 jaar. Een van de talenten is Thom van Bergen (21) uit Groningen.

Het team van Michael Reiziger speelt donderdag de eerste groepswedstrijd tegen Finland. Mensen die Van Bergen goed kennen, weten het zeker: hij gaat hoge ogen gooien.

VV Gorecht

De aanvaller zette zijn eerste stappen op het veld bij VV Gorecht in het Groningse Haren, onder toeziend oog van jeugdtrainer Jurgen Hazewinkel. "Hij kwam bij me in de puppies, de allerjongsten die net beginnen met voetballen. Normaal speel je daar eerst twee jaar, maar na een paar maanden hebben we hem al overgeheveld naar de F-pupillen", vertelt Hazewinkel aan Hart van Nederland. "Anderen op die leeftijd kijken vooral nog om zich heen. Hij deed dat ook, alleen wel met de bal aan een touwtje. Zo goed."

Van Bergen speelde meerdere jaren bij de amateurclub en werd drie keer kampioen met zijn ploeg. Uiteindelijk werd hij opgepikt door FC Groningen. "Toch heeft hij nog steeds een band met de club. Hij komt geregeld met zijn vader mee. In de kantine hangt een shirt van zijn debuut bij FC Groningen en ook een wedstrijdshirt van Jong Oranje", aldus de trotse oud-trainer.