Reijnders rondt toptransfer naar Manchester City af: 'Het is een droom'

Oranje-international Tijjani Reijnders heeft zijn toptransfer naar Manchester City afgerond. De langverwachte overstap werd woensdag bekendgemaakt op de sociale media van de Engelse topclub. "He’s here", stond onder de Instagrampost van City.

De 26-jarige middenvelder tekende een vijfjarig contract bij de nummer drie van afgelopen seizoen in Engeland. Volgens Britse media betaalt City zo’n 70 miljoen euro aan AC Milan.

Afgelopen seizoen speelde de Engelse club Manchester City gelijk tegen Feyenoord in de Champions League, zie video hierboven.

Reijnders vertrekt na twee seizoenen bij de Italiaanse club, waar hij vorig jaar de Supercoppa won. Afgelopen seizoen kende AC Milan een minder jaar en eindigde achtste in de Serie A. Reijnders blonk desondanks uit met tien doelpunten en vijf assists en werd uitgeroepen tot beste middenvelder van de competitie. Zijn prestaties bleven ook bij City niet onopgemerkt.

Voortzetten van het succes

Reijnders is enthousiast over zijn nieuwe club. "City is een van de grootste clubs ter wereld, met de beste coach, spelers van wereldklasse en uitstekende faciliteiten. Onder leiding van Pep Guardiola heeft City zoveel prijzen gewonnen, en ik wil graag helpen om dat succes voort te zetten," zegt hij op de clubwebsite.

De middenvelder noemt het een droom om in de Premier League te spelen. "Hier hebben door de jaren heen veel van de beste spelers uit Nederland gespeeld. Het is inspirerend om in hun voetsporen te treden," aldus Reijnders.

Laatbloeier

De Zwollenaar geldt als een laatbloeier in het topvoetbal. Nog geen acht jaar geleden maakte hij als 19-jarige zijn debuut in het betaald voetbal bij PEC Zwolle. AZ nam hem al snel over, waar hij – op een verhuurperiode bij RKC na – zes seizoenen speelde. In 2023 maakte hij de overstap naar AC Milan.

Met zijn transfer naar City schaart Reijnders zich bij de duurste Nederlandse voetballers ooit.

1. Frenkie de Jong - 86 miljoen euro (Van Ajax naar FC Barcelona, 2019) 2. Matthijs de Ligt - 85,5 miljoen euro (Van Ajax naar Juventus, 2019) 3. Virgil van Dijk - 84,7 miljoen euro (Van Southampton naar Liverpool, 2018) 4. Tijjani Reijnders - 70 miljoen euro (Van AC Milan naar Manchester City, 2025) 5. Matthijs de Ligt - 67 miljoen euro (Van Juventus naar Bayern München, 2022)

Volgende week maakt hij zijn debuut op het WK voor clubs, waar City het opneemt tegen Wydad AC. Reijnders moet onder meer het vertrek van Kevin De Bruyne helpen opvangen.