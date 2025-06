Jong Oranje na snelle rode kaart op karakter naar halve finale EK

Jong Oranje is op karakter doorgedrongen tot de halve eindstrijd van het EK in Slowakije. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelde ruim zeventig minuten met tien man tegen Portugal na een rode kaart voor Ruben van Bommel. Een treffer van de ingevallen Ernest Poku in de slotfase volstond voor een zege (1-0).

Engeland of Spanje wordt de tegenstander van Nederland in de halve finale. Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Van Bommel zijn geschorst voor dat duel.

Oranje reisde twee weken als een van de favorieten voor de eindzege naar Slowakije, na een vlekkeloos verlopen kwalificatietoernooi zonder verliespunten. Maar de Nederlandse talenten stelden in de groepsfase teleur. Jong Oranje plaatste zich met veel moeite voor de kwartfinale na een gelijkspel tegen Finland (2-2), nederlaag tegen Denemarken (1-2) en zege op Oekraïne (2-0).

Verdedigen na rode kaart

Reiziger was in de poulefase op zoek naar zijn beste ploeg. De bondscoach besloot Mexx Meerdink niet mee naar het EK te nemen, omdat de spits zich in november had afgemeld terwijl hij in die periode wel voor AZ uitkwam. Noah Ohio kon in de eerste twee groepsduels niet overtuigen centraal in de aanval. Luciano Valente knokte zich in de groepsfase in de basisploeg. De middenvelder werd pas na een blessure van Dirk Proper aan de selectie toegevoegd.

Reiziger liet zijn ploeg na de rode kaart voor Van Bommel gedisciplineerd verdedigen. De linksbuiten van AZ benadeelde zijn ploeg met twee gele kaarten binnen drie minuten. Van Bommel werd in de negentiende minuut bestraft voor een overtreding op Rodrigo Pinheiro en gleed vervolgens Geovany Quenda onderuit.

Ondanks man meer creëerde Portugal weinig kansen

Portugal mocht in de 31e minuut een strafschop nemen na een overtreding van Rensch op Tiago Tomás. Quenda wist de penalty niet te verzilveren en schoot op de paal. Thom van Bergen was net als tegen Oekraïne de spits van Oranje. Hij miste in de 38e minuut een grote kans. Met een man meer op het veld creëerde Portugal weinig kansen. De grootste mogelijkheid in de tweede helft was misschien wel voor de ingevallen Bjorn Meijer. De linksback raakte de bal echter verkeerd en schoot naast. Even later schoot Poku zijn ploeg naar de halve eindstrijd.

ANP