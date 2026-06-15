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Jerry de Jong (61), vader van Nigel de Jong, overleden

Voetbal

Vandaag, 11:09

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Voormalig Oranje-international Jerry de Jong, vader van oud-middenvelder Nigel de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de KNVB maandag. De in Paramaribo geboren De Jong kwam in zijn carrière uit voor onder meer Telstar, sc Heerenveen, PSV en FC Groningen. De oud-verdediger speelde ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal. De Jong speelde in 1990 en 1991 in totaal drie interlands voor Oranje.

Zoon Nigel (41) was zondag nog aanwezig bij de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2). Hij is sinds 2023 directeur topvoetbal bij de KNVB. De Jong heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Ook is nog niet bekend of en welke gevolgen het verlies van zijn vader heeft voor het WK met het Nederlands elftal.

Wat ging er mis bij de wedstrijd tussen Nederland en Japan? We hebben wat dat betreft altijd 18 miljoen bondscoaches, maar oud-profvoetballer Ronald de Boer analyseerde maandagochtend uitgebreid het eerste WK-duel van Nederland in De 538 Ochtendshow, te zien in bovenstaande video.

Sterkte met verlies

De KNVB laat in een reactie weten "met droefenis kennis te hebben genomen van het overlijden van Jerry de Jong." "De KNVB wenst de familie, vrienden en oud-ploeggenoten van Jerry de Jong veel sterkte met dit verlies."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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