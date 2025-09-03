Terug

HERA United wordt eerste volledig op vrouwen gerichte profclub in betaald voetbal

Voetbal

Vandaag, 08:08

De eerste volledig op vrouwen gerichte profclub gaat aan het betaalde voetbal deelnemen: HERA United. De vereniging mag de licentie vrouwenvoetbal overnemen van Telstar en aan de Eredivisie deelnemen.

HERA debuteert op 7 september met een uitwedstrijd tegen AZ op het hoogste niveau. Op 21 september staat de eerste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma. HERA speelt alle thuisduels bij de amateurs van AFC in Amsterdam.

Hart van Nederland ging vorig jaar nog langs bij de club:

2:05

"Wij zijn ongelooflijk trots op iedereen die ons in de afgelopen jaren onvoorwaardelijk heeft gesteund om onze missie mogelijk te maken" , laat algemeen directeur Susan van Geenen weten.

Geduld en vertrouwen

"Allereerst danken wij onze HERA's voor het geduld en vertrouwen. Dat zijn onze speelsters van het eerste team, HERA Jong en de speelsters van onze gezamenlijke jeugdopleiding. Daarnaast zijn we onze bevlogen collega's, betrokken investeerders, partners en sponsoren dankbaar, en in het bijzonder ook de organisatie van Telstar op wiens fundament wij mogen voortbouwen."

Het stadion van Telstar was net op tijd klaar voor de Eredivisie:

2:01

HERA United voldoet volgens de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB aan de licentie-eisen die worden gesteld aan betaald voetbalorganisaties (BVO's) in Nederland. "We kunnen niet wachten om bij te dragen aan een duurzame, innovatieve en inclusieve voetbalindustrie", zegt Van Geenen.

ANP

Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.