Telstar racet tegen de klok: net op tijd Eredivisie-klaar?

Het is aftellen geblazen in Velsen-Zuid. Nog een kleine twee weken en dan moet álles gereed zijn voor Telstars debuut in de Eredivisie. Sinds de promotie wordt er op alle fronten gebouwd, gesjouwd en geregeld, want op het hoogste niveau komt er flink wat kijken.

Zo moet het stadion worden uitgebreid, met grotere tribunes om het verwachte publiek op te vangen. Ook de grasmat moest eraan geloven: voor de Eredivisie gelden andere eisen dan in de Keuken Kampioen Divisie. Het goede nieuws? Het nieuwe veld ligt er inmiddels. Het minder geruststellende? Alles moet klaar zijn vóór 15 augustus, en dat wordt krap.

Volgens de club moet alles letterlijk op het laatste moment in orde zijn: de dag vóór de eerste thuiswedstrijd. Dan ontvangen de Witte Leeuwen PEC Zwolle op eigen bodem. De sfeer zal ongetwijfeld feestelijk zijn, als de puntjes op de i dan ook écht gezet zijn.