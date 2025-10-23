Go Ahead stunt tegen Aston Villa, AZ verslaat Slovan Bratislava

Go Ahead Eagles heeft in de Europa League voor een grote verrassing gezorgd. De Deventenaren waren voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Aston Villa, dat drie weken eerder nog Feyenoord in De Kuip had verslagen (0-2).

Mathis Suray en aanvoerder Mats Deijl maakten de doelpunten voor Go Ahead Eagles, dat na de eerdere zege bij Panathinaikos na drie speelronden al 6 punten heeft. Over twee weken wacht een uitwedstrijd tegen RB Salzburg.

Ook AZ wint

AZ heeft de eerste overwinning geboekt in de Conference League. In een regenachtig Alkmaar versloeg de ploeg van coach Maarten Martens Slovan Bratislava met 1-0.

Sven Mijnans scoorde voor AZ in de eerste helft. De aanvoerder miste voor de rust ook nog een strafschop. Slovan Bratislava eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Sandro Cruz.