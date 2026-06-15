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Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord

Voetbal

Vandaag, 15:34

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Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord, meldt ESPN maandag. De 51-jarige trainer tekent een contract voor twee seizoenen bij de Rotterdamse club. Sipke Hulshoff zal een belangrijke rol krijgen in de staf van Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst was al van 2015 tot en met 2019 trainer van Feyenoord. In 2017 werd hij voor het eerst in achttien jaar kampioen met de Rotterdamse club. Ook won hij tweemaal de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Naast Hulshoff maken ook John de Wolf en Said Bakkati deel uit van de staf van Van Bronckhorst.

Superfans Bep en Tinus vonden het maar wat jammer dat hun favoriete trainer aan het einde van het seizoen in 2019 bij Feyenoord vertrok, zo is te zien in bovenstaande video. 

Nadat Van Bronckhorst zijn periode als trainer van Feyenoord had afgerond, was hij trainer bij Guangzhou City, Rangers en Besiktas. Van Bronckhorst was ook als speler actief, bij onder meer Feyenoord, Arsenal en FC Barcelona.

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Door Redactie Hart van Nederland

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