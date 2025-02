'Robin van Persie nieuwe trainer Feyenoord, akkoord met Heerenveen'

Feyenoord en Heerenveen zijn volgens het AD akkoord over de overgang van Robin van Persie naar Rotterdam. De voormalig topspits, die dit seizoen zijn eerste maanden als hoofdtrainer beleeft in Friesland, maakt na de wedstrijd tegen Almere City de overstap naar Rotterdam. Van Persie volgt daarmee Pascal Bosschaart op, die tijdelijk was doorgeschoven vanuit de jeugdopleiding na het vertrek van Brian Priske.

Feyenoord zou in het Abe Lenstra Stadion een afkoopsom hebben betaald om het doorlopende contract van Van Persie per direct af te kopen. De oud-international neemt assistent Brian Pinas en video-analist Yöri Bosschaart mee naar Rotterdam. Voor Pinas wordt een nieuwe functie gecreëerd.

Johan Derksen gaf in Vandaag Inside aan begrip te hebben voor de keuze van Feyenoord als ze daadwerkelijk Robin van Persie gaan aanstellen als de opvolger van de ontslagen Brian Priske, te zien in bovenstaande video.

Daarnaast zou de clubloze René Hake al zijn vastgelegd als versterking voor de technische staf. Huidige assistenten Etienne Reijnen en John de Wolf blijven op hun plek, waardoor de staf van Van Persie goed gevuld lijkt.

Breed gedragen aanstelling

Met de aanstelling van Van Persie haalt Feyenoord een clubicoon terug in huis. De oud-international, die met vijftig goals topscorer aller tijden van Oranje is, doorliep de jeugdopleiding in Rotterdam en brak daar in 2002 door in het eerste elftal. Na succesvolle periodes bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe keerde hij in 2018 terug bij Feyenoord om zijn loopbaan af te sluiten. In dat seizoen won hij de KNVB-beker, de laatste hoofdprijs die de club in de wacht sleepte voor de landstitel van 2023.

Van Persie begon na zijn actieve carrière bij Feyenoord aan zijn trainersloopbaan, eerst als jeugdtrainer en daarna als assistent van de onder-21. Hij maakte in de zomer van 2024 zijn eerste stap als hoofdtrainer bij Heerenveen, waar hij een positieve indruk achterliet met aantrekkelijk voetbal en een herkenbare speelstijl.

Laatste duel voor Bosschaart

Pascal Bosschaart, die de laatste weken als interim-trainer optrad, keert na het duel tegen Almere City terug naar de jeugdopleiding. Feyenoord won deze week nog onder zijn leiding in de Champions League tegen AC Milan, maar de komst van Van Persie betekent dat Bosschaart weer een stap terugzet. In de achtste finales van de Champions League is er 50 procent kans dat Feyenoord op Van Persies andere oud-club Arsenal stuit.