Einde verhaal trainer Priske bij Feyenoord om wisselvallig resultaat

Er is per direct een streep gezet in de samenwerking tussen Feyenoord en coach Brain Priske. De wisselvallige resultaten en een gebrek aan chemie hebben ervoor gezorgd dat de contracten verscheurd zijn.

Ook de assistent-trainers Lukas Babalola Andersson en Björn Hamberg vertrekken per direct bij de club. Feyenoord verwacht dinsdag een interim-staf te kunnen benoemen. De club ontvangt woensdag AC Milan in de Champions League.

Draagvlak

"Het is voor alle partijen zwaar teleurstellend dat we tot dit besluit hebben moeten komen", zegt algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese over de beslissing. "Hoewel Feyenoord met Brian zeker in de Champions League aansprekende resultaten heeft geboekt, is het de afgelopen maanden allemaal veel te wisselvallig en zien we helaas te weinig structurele vooruitgang."

Kloese vervolgt: "Als professional en als mens heb ik Brian nog altijd hoog zitten. Soms moet je echter concluderen dat het ondanks ieders goede bedoelingen en intenties niet werkt, en er op een gegeven moment binnen alle geledingen niet genoeg draagvlak meer is om door te gaan."

Feyenoord bedankt de Deense coach voor zijn werk bij de club en wenst hem alle goeds toe, zo schrijven ze in een bericht op sociale media.