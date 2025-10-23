Feyenoord pakt eerste winst in Europa League, FC Utrecht ten onder tegen Freiburg

Feyenoord is in het hoofdtoernooi van de Europa League niet langer puntloos. Het elftal van trainer Robin van Persie won tijdens de derde speelronde in De Kuip met 3-1 van Panathinaikos.

Givairo Read, Anis Hadj Moussa en invaller Cyle Larin maakten de doelpunten voor Feyenoord, dat zondag in de Eredivisie PSV ontvangt. De koploper uit Rotterdam begint dat duel met een voorsprong van 3 punten op de regerend kampioen.

Kansloze nederlaag Utrecht

FC Utrecht heeft ook de derde wedstrijd in de Europa League verloren. De ploeg van trainer Ron Jans ging bij SC Freiburg in Duitsland met 2-0 onderuit. Yuito Suzuki en Vincenzo Grifo scoorden voor de Duitsers.

De Domstedelingen verloor eerder van Olympique Lyon (0-1) en van SK Brann (1-0). De UEFA kijkt nog naar de wedstrijd van Utrecht tegen Lyon, omdat er bij de Franse club met Rachid Ghezzal mogelijk een niet-speelgerechtigde speler meedeed.