Feyenoord na verlies tegen Inter op rand van uitschakeling Champions League

Feyenoord moet volgende week op een wonder hopen om zich nog voor de kwartfinales van de Champions League te plaatsen. Het elftal van Robin van Persie verloor de heenwedstrijd in de achtste finales in de eigen Kuip tegen Internazionale met 2-0.

Feyenoord - Inter betekende het internationale debuut van Van Persie als coach. De Rotterdammers konden zich ogenschijnlijk een groot deel van de wedstrijd meten met Internazionale, maar de Italianen gingen beter met de spaarzame kansen om. Inter scoorde via Marcus Thuram in de 38e minuut en Lautaro Martínez vijf minuten na rust. Piotr Zielinski miste in de 65e minuut een strafschop voor Inter.

De return wordt dinsdag in het Stadio Giuseppe Meazza gespeeld. Feyenoord heeft goede herinneringen aan het veld in Milaan waar de club in 1970 de finale van de Europa Cup I tegen Celtic won. En de Rotterdammers wisten zich er vorige maand nog ten koste van AC Milan te plaatsen voor de achtste finales.

ANP