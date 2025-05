Rotterdams feest: Excelsior na 5-0 zeker van promotie naar Eredivsie

Excelsior is na één seizoen afwezigheid weer terug op het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal. De ploeg uit Rotterdam legde vrijdagavond op indrukwekkende wijze beslag op een rechtstreekse promotieplek door met 5-0 te winnen van Jong PSV. Daarmee is Excelsior verzekerd van de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, achter kampioen FC Volendam.

De overwinning brengt Excelsior op 74 punten, een totaal dat voor de concurrentie onbereikbaar is geworden. Daarmee is de club van trainer Ruben den Uil verzekerd van een directe terugkeer naar de Eredivisie, precies een jaar nadat het via de play-offs degradeerde na een nederlaag tegen NAC Breda.

De Rotterdammers lieten tegen Jong PSV geen twijfel bestaan over hun ambities. Casper Widell opende al vroeg de score en Jacky Donkor maakte kort daarna de tweede. In de tweede helft schoot Derensili Sanches Fernandes raak uit een rebound, waarna Widell nog twee keer het net vond en zijn totaal op drie bracht.

Nog spannend bij andere clubs

In de rest van de KKD-speelronde was het ook spannend. FC Volendam, al zeker van het kampioenschap, sloot het thuisseizoen af met een 3-2 overwinning op Roda JC. Ondertussen verloor ADO Den Haag thuis van SC Cambuur, dat met 4-3 won en daardoor de derde plaats overnam.

FC Dordrecht verloor met 1-0 van Jong FC Utrecht en blijft steken op 65 punten. De Graafschap verzekerde zich van deelname aan de play-offs door met 2-1 te winnen van Telstar. Die laatste club strijdt in de laatste speelronde nog met FC Emmen om het laatste beschikbare ticket.

ANP