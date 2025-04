Feest in Volendam: club na zege bij Jong AZ zeker van promotie naar Eredivisie

FC Volendam keert na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Het elftal van trainer Rick Kruys won maandagavond met 1-0 bij Jong AZ en kan daardoor een plaats bij de eerste twee teams op de ranglijst niet meer ontgaan.

Middenvelder Alex Plat maakte in de 63e minuut het bevrijdende doelpunt voor Volendam, dat de competitie was begonnen met drie nederlagen op rij. Aan de hand van routiniers Henk Veerman (34) en Robert Mühren (35) zetten de Noord-Hollanders daarna de stijgende lijn in. Veerman is met 22 doelpunten topscorer van de eerste divisie, gevolgd door Mühren met zeventien treffers.

Bijnaam Heen en Weer FC Volendam heeft met de elfde promotie naar de Eredivisie het eigen record nog verder aangescherpt. Excelsior en De Graafschap volgen de Noord-Hollanders met negen promoties naar het hoogste voetbalniveau in Nederland. NEC, VVV-Venlo en Willem II delen de vierde plaats met zeven promoties. FC Volendam promoveerde in 1959, 1961, 1967, 1970, 1977, 1983, 1987, 2003, 2008, 2022 en 2025. De degradaties waren in 1960, 1964, 1969, 1972, 1979, 1985, 1998, 2004, 2009, 2024.

Excelsior, ADO Den Haag, FC Dordrecht en SC Cambuur strijden de laatste vier speelronden om de tweede plaats, ook goed voor rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.

'Zondag echt feesten'

Buiten bij het stadion ving een verslaggever van Hart van Nederland de voetbalsupporters op. Ze zijn blij en opgelucht met de winst. Al hadden sommige fans de promotie nog liever bij een thuiswedstrijd gehad: "Ik ben te blij. Té. Jazeker! Al had ik het liever aan de dijk gehad."

Ondanks dat de wedstrijd geen schoonheidsprijs verdient, gaat het bij de Volendamse voetbalfans maar om één ding: de promotie. "Ze komen nooit meer van ons af", zegt een man. "Maar morgen gaan we eerst werken en dan gaan we de hele week nagenieten. En zondag gaan we echt feesten. Zondag wacht er een kampioenschap op ons."

ANP