FC Volendam geeft promotie extra glans met titel

FC Volendam heeft zich met nog twee wedstrijden te spelen gekroond tot kampioen van de eerste divisie. De club, die al zeker was van promotie naar de Eredivisie, veroverde door een uitzege van 3-2 op Jong FC Utrecht voor de zevende keer de titel in de op een na hoogste voetbalcompetitie.

Spits Henk Veerman onderscheidde zich met een hattrick. De aanvoerder bracht zijn totale aantal doelpunten in de competitie op 26.

Volendam kwam met de drie behaalde punten in Utrecht op 79 punten in de Keuken Kampioen Divisie en vestigde daarmee een clubrecord van meeste punten in één seizoen. Eerder werden de Noord-Hollanders kampioen in de seizoenen 1958/59, 1960/61, 1966/67, 1969/70, 1986/87 en 2007/08.

ANP