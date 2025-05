Ten Hag voor twee jaar trainer van Bayer Leverkusen

Erik ten Hag is de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De Duitse topclub heeft de 55-jarige Nederlander voor twee seizoenen vastgelegd. Ten Hag werd afgelopen najaar ontslagen als coach van Manchester United. Eerder was hij onder meer succesvol bij Ajax.

"Met Erik ten Hag halen we een ervaren trainer in huis die al indrukwekkende sportieve successen heeft behaald", zegt technisch directeur Simon Rolfes op de website van de Duitse kampioen van het seizoen 2023/2024. "Met drie landskampioenschappen en twee keer winst van de Nederlandse beker heeft hij met Ajax het Nederlandse voetbal tussen 2018 en 2022 beheerst. Ook bij Manchester United heeft hij onder deels moeilijke omstandigheden zijn kwaliteiten als trainer bewezen. Onze ideeën over voetbal zijn hetzelfde. Met technisch veeleisend en dominant voetbal willen we ook in de toekomst in onze 'Werkself-stijl' opereren en streven naar de hoogste doelen in de Bundesliga, Duitse beker en Champions League."

Ambities

"Bayer Leverkusen is een van de beste clubs in Duitsland en behoort ook tot de Europese elite", zegt Ten Hag op de website van de club waar hij de Spanjaard Xabi Alonso opvolgt. "Ik was erg onder de indruk van de gesprekken met de mensen die de leiding hebben. Ik ben naar Leverkusen gekomen om de ambities die de afgelopen jaren zijn gegroeid te bevestigen. Het is een spannende taak om samen iets op te bouwen."

Ten Hag werkte eerder in Duitsland als coach van het tweede elftal van Bayern München. In 2015 werd hij hoofdtrainer bij FC Utrecht, om twee jaar later in dienst te treden bij Ajax.

Bayer Leverkusen eindigde het afgelopen seizoen als tweede achter Bayern München.

