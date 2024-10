Erik ten Hag ontslagen door Manchester United, Ruud van Nistelrooy interim-hoofdtrainer

Waar twee jaar geleden nog met veel blijdschap werd gereageerd op de komst van Erik ten Hag bij Manchester United (zie video), is het maandag over en uit voor de trainer uit Haaksbergen.

De 54-jarige Nederlandse trainer moet vertrekken om de slechte resultaten. Manchester United verloor zondag in de Premier League met 2-1 bij West Ham United en staat na negen speelronden op de veertiende plaats met 11 punten.

Ten Hag werd in april 2022 aangesteld en behaalde met de club twee nationale prijzen: de Carabao Cup in 2023 en de FA Cup in 2024.

Manchester United bedankt Ten Hag voor zijn inzet en prestaties en wenst hem het beste voor de toekomst. In de tussentijd neemt Ruud van Nistelrooy de rol van interim-hoofdtrainer op zich, ondersteund door de huidige trainersstaf, terwijl de club op zoek gaat naar een permanente opvolger.