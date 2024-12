Eerbetoon ADO Den Haag na dodelijke explosies Tarwekamp

ADO Den Haag speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen SC Cambuur met rouwbanden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de dodelijke explosies in een portiekflat in Den Haag, zaterdagochtend. Voorafgaand aan de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd, die om 16.30 uur begon in Leeuwarden, werd een minuut stilte in acht genomen.

"Onze gedachten zijn bij alle betrokkenen bij de explosie en de instorting aan de Tarwekamp. We wensen de slachtoffers, hun families en alle hulpverleners veel sterkte", aldus ADO Den Haag op sociale media eerder die dag.

Bij de verwoestende explosies in de portiekflat aan de Tarwekamp zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Het aantal slachtoffers kan nog verder oplopen.

ANP