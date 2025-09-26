Voetbalclub die Ferrari verloot gered maar wat kiest winnaar? 'Onwerkelijk'

Voetbalclub SV Borger in het Drentse Borger heeft met haar opvallende Ferrari-loterij tóch het streefbedrag van 300.000 euro opgehaald. Daarmee is de bouw van het nieuwe clubgebouw veiliggesteld. Eerder leek de actie nog op een mislukking af te stevenen, maar in de laatste dagen kwam er onverwachts een enorme inhaalslag. Inmiddels is de trekking geweest en de winnaar van de auto kan het overigens nog steeds niet geloven dat hij heeft gewonnen. Maar kiest hij voor de auto of voor de andere optie, namelijk: geld?

Vooral de laatste dagen van de lotenverkoop waren spannend, vertelt hoofdtrainer en initiatiefnemer Arne Joling. Volgens hem voelde de ontknoping als een sportieve overwinning: "Ongekend, echt euforie. Het voelt bijna als een kampioenschap. De afgelopen dagen zagen we een enorme piek in de verkoop. Op de laatste avond kwam er nog een golf bij en toen wisten we dat het doel gehaald was."

De landelijke media-aandacht speelde daarbij een grote rol. "Dankzij radiozenders vlogen de loten eruit, soms wel duizend per uur. Dan gaat het hard en tik je die 17.000 loten snel aan."

Wat kiest de winnaar?

De trekking vond plaats onder toezicht van een notaris en de winnaar werd bekendgemaakt op het dorpsplein. En wie is het geworden? Harold! "Onwerkelijk" noemt hij de winst. Maar: "Ik ga toch voor het geldbedrag. Je kunt hem nergens kwijt, dan staat hij buiten en dat vind ik zonde. Ik heb een groot gezin en dan kunnen we alleen maar met zijn tweeën weg. Als ik de ruimte gehad had, had ik hem wel willen houden."

Het geeft financiële rust.

Met het succes kan SV Borger het nieuwe complex aan De Drift realiseren. Alles wat er nu nog extra wordt opgehaald, kan gebruikt worden voor uitbreidingen. "Het geeft financiële rust", zegt Joling. "Alles wat er nu nog bijkomt, kunnen we inzetten voor een kunstgrasveld of andere voorzieningen. Zo kunnen we nog meer realiseren voor de club." Hij is blij met de eindsprint: "Eind goed, al goed!"

En Harold, is het voor hem toch niet een béétje jammer dat hij de knalrode bolide moet laten gaan? "Met pijn in het hart", geeft hij toe. Maar hij gaat wel van het geld genieten. "Met het gezin naar Bali. En voor de rest laten we het even lekker staan."