Amsterdammer Dean Huijsen debuteert in Spaanse selectie tegen Oranje

Dean Huijsen is voor het eerst opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. Komende week speelt Spanje twee duels tegen het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League.

De 19-jarige verdediger, geboren in Amsterdam, vervangt de geblesseerde Iñigo Martínez van FC Barcelona. Huijsen speelde voor verschillende nationale jeugdploegen van Nederland, maar koos afgelopen jaar uiteindelijk voor Spanje. Hij kreeg eerst een plek bij Jong Spanje, maar zal dus nu zijn debuut in de A-ploeg van de Europees kampioen maken.

Als kind verhuisde hij met zijn familie naar het zuiden van Spanje waar hij de jeugdopleiding doorliep van Málaga. Daarna tekende hij een contract bij Juventus, dat hem aan AS Roma verhuurde. Huijsen tekende afgelopen zomer een contract bij de Engelse voetbalclub Bournemouth, waar hij ploeggenoot is van Justin Kluivert.

Blessuregevallen

Het Nederlands elftal ontvangt Spanje donderdag in De Kuip voor de eerste wedstrijd in de kwartfinale. De return zal zondag plaatsvinden in Valencia. Maandagmiddag verzamelt Oranje in Zeist en dan wordt duidelijk of Denzel Dumfries en Frenkie de Jong ook inzetbaar zijn. Dumfries liep zondag een spierblessure op in de competitiewedstrijd van Internazionale bij Atalanta. De Jong miste de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Atlético Madrid vanwege maagklachten. Jerdy Schouten meldde zich zaterdag al af voor beide interlands vanwege een knieblessure.