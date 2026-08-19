Café-eigenaren balen van extra kosten voor Ajax-wedstrijd: 'Principekwestie'

Een avondje Ajax kijken in de kroeg krijgt voor café-eigenaren ineens een onaangenaam extra prijskaartje. De uitwedstrijd tegen FC Sion van donderdagavond is niet te zien via Ziggo Sport, maar wordt eenmalig uitgezonden op streamingdienst KIJK. Wie de wedstrijd wil bekijken, moet 5 euro betalen.

Die rekening komt ook bij de horeca terecht. Dat schiet bij café-eigenaren behoorlijk in het verkeerde keelgat. "Ik betaal 550 euro in de maand om alle Europese wedstrijden van Ajax uit te zenden. Bekijk het ff lekker!", foetert Bea Servais-Smit van Café Hermes.

Vijf euro is principekwestie

Voor cafés is Ajax normaal gesproken juist kassa: zodra de Amsterdammers spelen, stromen de supporters binnen. Bea weet dan ook dat ze die vijf euro uiteindelijk wel terugverdient. "Het zijn een paar biertjes, maar het is een principekwestie."

Ook de gebroeders Kraanwinkel van Café De Avonden balen van de extra kosten. "Neem maar een zak kleingeld mee, anders redden we het niet."

De wedstrijd valt buiten het UEFA-pakket van Ziggo, omdat de thuisspelende club de uitzendrechten zelf mag verkopen. KIJK wist de rechten voor deze wedstrijd wel te bemachtigen en vraagt kijkers eenmalig vijf euro.

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