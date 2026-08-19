OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Café-eigenaren balen van extra kosten voor Ajax-wedstrijd: 'Principekwestie'

Voetbal

Vandaag, 22:48

Een avondje Ajax kijken in de kroeg krijgt voor café-eigenaren ineens een onaangenaam extra prijskaartje. De uitwedstrijd tegen FC Sion van donderdagavond is niet te zien via Ziggo Sport, maar wordt eenmalig uitgezonden op streamingdienst KIJK. Wie de wedstrijd wil bekijken, moet 5 euro betalen.

Die rekening komt ook bij de horeca terecht. Dat schiet bij café-eigenaren behoorlijk in het verkeerde keelgat. "Ik betaal 550 euro in de maand om alle Europese wedstrijden van Ajax uit te zenden. Bekijk het ff lekker!", foetert Bea Servais-Smit van Café Hermes.

Vijf euro is principekwestie

Voor cafés is Ajax normaal gesproken juist kassa: zodra de Amsterdammers spelen, stromen de supporters binnen. Bea weet dan ook dat ze die vijf euro uiteindelijk wel terugverdient. "Het zijn een paar biertjes, maar het is een principekwestie."

Ook de gebroeders Kraanwinkel van Café De Avonden balen van de extra kosten. "Neem maar een zak kleingeld mee, anders redden we het niet."

De wedstrijd valt buiten het UEFA-pakket van Ziggo, omdat de thuisspelende club de uitzendrechten zelf mag verkopen. KIJK wist de rechten voor deze wedstrijd wel te bemachtigen en vraagt kijkers eenmalig vijf euro.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Marijn opent eerste vrouwensportsbar van Europa in Rotterdam: 'Dit was hartstikke nodig'
Marijn opent eerste vrouwensportsbar van Europa in Rotterdam: 'Dit was hartstikke nodig'
Waarom juicht je buurman eerder dan jij bij WK-wedstrijden?
Waarom juicht je buurman eerder dan jij bij WK-wedstrijden?
Ministers kijken 'stiekem' voetbal tijdens vergadering in Tweede Kamer
Ministers kijken 'stiekem' voetbal tijdens vergadering in Tweede Kamer
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.