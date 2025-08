As van voetbalfan Piet bijgezet op bijzondere plek: speciale NAC-begraafplaats

Een begraafplek of strooiveld voor de meest fanatieke voetbalsupporters, 6 van de 18 clubs in de eredivisie hebben er inmiddels eentje. In Breda was er op Begraafpark Zuylen wel al een gedeelte speciaal voor de overleden NAC-supporters, maar een echt officieel NAC-begraafveld in samenwerking met de club zelf, dat was er nog niet. Dinsdag is dat veranderd.

Op begraafplaats Zuylen hebben zich dinsdagmiddag tientallen mensen met een enorm groot NAC-hart gemeld voor de officiële heropening van het heuse NAC-begraafveld, is te zien in bovenstaande video.

Een van de overleden supporters wiens as hier is bijgezet is Piet Gommers. Piets vrouw Marie-Louise denkt dat haar man blij zou zijn geweest met zijn bijzondere rustplaats. Hij is vorig jaar overleden, en het as van Piet zit in een urn in een van de zuilen. "Het voelt fantastisch, hij was een NAC-fan tot en met de dood", vertelt Marie Louise. "De liefde zat heel diep. We zijn helemaal geel-zwart met zijn allen. Hij kan hier verder genieten."