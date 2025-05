30 centimeter in een speciaal doosje: Ajax-fans kregen vandaag stukje grasmat

Je eigen stukje voetbalveld. Veel voetbalfans dromen ervan en voor 175 supporters van Ajax kwam die droom maandag uit. Want ook al is de club uit Amsterdam geen landskampioen geworden, een stukje heilig ArenA-gras blijft gewild. Hart van Nederland nam een kijkje in de ArenA, want wat moet je eigenlijk met zo'n grasmat?

De fans kregen een rond stukje van 30 centimeter en ze mochten het gras betreden, iets wat voor fans doorgaans onbereikbaar is. De grasmatjes werden verpakt in een speciaal herdenkingsdoosje en persoonlijk overhandigd aan de rand van het veld.

De opbrengst gaat naar de Ajax Foundation en de Johan Cruyff Foundation. Met de bijdrage van de 175 kopers komt het totaalbedrag uit op "het prachtige, magische Johan-getal van 14.000 euro", aldus de organisatie.