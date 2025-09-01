Erik ten Hag al na twee duels ontslagen bij Bayer Leverkusen

Erik ten Hag is al na twee competitieduels ontslagen door Bayer Leverkusen. Dat meldt de Duitse club. Ten Hag tekende in mei een contract voor twee seizoenen bij de kampioen van 2024.

De Nederlandse oefenmeester verloor ruim een week geleden zijn eerste competitiewedstrijd thuis met 2-1 van Hoffenheim. Zaterdag speelde Leverkusen gelijk tegen tien man van Werder Bremen (3-3), na een 3-1-voorsprong.

Grote leegloop

"Het razendsnelle ontslag van Ten Hag is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen", aldus voetbalkenner Thijs Zilverberg van Hart van Nederland. "Met Florian Wirtz werd deze zomer de absolute sterspeler verkocht. Bovendien raakte de club Nederlands international Jeremie Frimpong en sterkhouders als Xhaka en Tah kwijt. Ten Hag moest gaan bouwen aan een compleet nieuw team, maar die tijd is hem niet gegund. Sinds Leverkusen in de voorbereiding van een jeugdteam van het Braziliaanse Flamengo verloor is de druk onhoudbaar geworden."

Eerder werkte Ten Hag onder meer bij Ajax en Manchester United, waar hij vorig jaar aan de kant werd gezet. Met Ajax won hij onder meer drie keer het landskampioenschap, met United veroverde hij de League Cup en de FA Cup.

Hart van Nederland/ANP