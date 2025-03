Reuzendoder AZ wint ook van Tottenham, kwartfinale lonkt

AZ heeft in de achtste finales van de Europa League een knappe thuiszege behaald op Tottenham Hotspur. De Alkmaarders versloegen de huidige nummer 13 van de Premier League met 1-0. De tweede ontmoeting in Londen is volgende week donderdag.

Het doelpunt viel al snel. Na een hoekschop van Peer Koopmeiners raakte de Zweed Lucas Bergvall van de Spurs de bal in de achttiende minuut helemaal verkeerd. Keeper Guglielmo Vicario kon geen redding meer brengen. AZ liet enkele goede kansen op een ruimere zege liggen.

AZ-speler Mayckel Lahdo viel nog voor de treffer geblesseerd uit. Zijn vervanger Denso Kasius kon het duel ook niet volmaken omdat hij klachten had. AZ hoeft komend weekend niet te voetballen. Het thuisduel met RKC Waalwijk is verplaatst om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de tweede wedstrijd tegen Tottenham.

ANP