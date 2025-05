Liverpool-fans Kim en Dirk na zien van inrijden op voetgangers: 'Word er naar van'

Bij de huldiging van de voetballers van Liverpool is een automobilist ingereden op een aantal voetgangers. Er vielen geen doden, wel raakten 27 mensen zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Vrienden van de Nederlandse superfans Kim en Dirk hebben de aanrijding van dichtbij meegemaakt. "Ze zijn nog steeds in shock."

De fans liepen op straat vanwege de huldiging van de voetballers van Liverpool toen ze werden aangereden. Op video's op sociale media is te zien hoe mensen de lucht in werden geslingerd toen de auto op de menigte inreed. Kim en Dirk waren zelf net de stad uit toen het incident gebeurde, maar zijn wel erg geschrokken van de beelden en de impact van de aanrijding. "Ik heb de video's gezien, daar word je gewoon naar van", vertelt Kim in gesprek met Hart van Nederland.

Kim laat weten dat vrienden van het stel, die aanwezig waren bij de huldiging, nog steeds in shock zijn van het incident. "Via hen kregen we ook het nieuws te horen. Het is verschrikkelijk." De aanrijding heeft veel impact, en dat maakt dat het stel met een dubbel gevoel naar huis gaat. "Het hele weekend is het een fantastisch feest, en dan eindigt het op deze manier. Dat overschaduwt toch wel de rest."

Terrorisme

De Britse politie is ervan overtuigd dat het incident een "op zichzelf staand incident was en geen verband hield met terrorisme". Dat zei Jennifer Sims, adjunct-hoofdcommissaris van de politie, tijdens een persconferentie. De bestuurder van de auto, een 53-jarige witte Britse man, werd kort na het incident gearresteerd. Volgens Sims is de politie niet op zoek "naar iemand anders in verband hiermee".

Hart van Nederland/ANP