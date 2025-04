Slot verovert met Liverpool als eerste Nederlandse trainer landstitel in Premier League

Arne Slot (46) is met Liverpool kampioen van Engeland geworden. Hij is de eerste Nederlandse coach die de titel in de Premier League verovert. Andere Nederlandse trainers kwamen de afgelopen 2 jaar wel dichtbij, maar nog nooit wist een Nederlander kampioen te worden op het hoogste niveau in Engeland.

In zijn laatste seizoen bij Feyenoord wist Slot de Eredivisie niet te winnen. Wel pakte de club de KNVB-beker, wat leidde tot een groot volksfeest in Rotterdam. Hoe dat eraan toeging, zie je in de bovenstaande video.

Slot leverde een unieke prestatie voor een Nederlandse coach in Engeland. Hij staat de komende dagen in het middelpunt van de feestvreugde van de club die voor het laatst in 2020 kampioen werd. Destijds kon het kampioenschap door corona nauwelijks worden gevierd.

Ruime overwinning in kampioenswedstrijd

Liverpool had op Anfield aan een 5-1-overwinning tegen Tottenham Hotspur meer dan genoeg om het twintigste kampioenschap in de clubgeschiedenis binnen te halen. Nummer 2 Arsenal staat met nog vier wedstrijden te gaan op een onoverbrugbare achterstand van vijftien punten.

Bij Liverpool stonden de Nederlanders Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo in de basis. Gakpo maakte het derde doelpunt voor The Reds. Eerder scoorden Luis Díaz en Alexis Mac Allister voor Liverpool, nadat Dominic Solanke de openingstreffer voor Spurs had gemaakt. Mohamed Salah zette Liverpool in de 63e minuut op 4-1 en Destiny Udogie bepaalde met een eigen doelpunt de eindstand.

Andere succesvolle Nederlandse trainers in Premier League

Andere Nederlandse trainers zoals Louis van Gaal (werd met Manchester United 4e in het seizoen 2014-2015), Ronald Koeman (werd met Southampton 6e in het seizoen 2015-2016), Guus Hiddink (werd met Chelsea 3e in 2009) en Erik Ten Hag (die met Manchester United ook derde werd in 2022-2023), kwamen wel dichtbij. Sommigen van hen wisten wel de FA cup te winnen maar kampioen van de Premier League worden was een stap te ver.

Overstap van Feyenoord

Slot stapte na het vorige seizoen van Feyenoord over naar The Reds, waar hij de populaire Jürgen Klopp opvolgde. De oud-voetballer van PEC Zwolle, NAC en Sparta heeft tijdens zijn eerste seizoen als trainer van Liverpool in de Engelse competitie boven verwachting goed gepresteerd. Slot is pas de vijfde hoofdtrainer die in zijn debuutjaar kampioen van de Premier League wordt. De buitenlandse toptrainers José Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini en Antonio Conte gingen hem voor.

Het feest barstte direct los in Liverpool. De club werd in 2020 voor het laatst kampioen, maar destijds kon de titel vanwege corona nauwelijks worden gevierd.

