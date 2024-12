Ontroerend: Virgil van Dijk en Arne Slot maken de dag van supportertje Isaac (6)

De Engelse voetbalclub Liverpool FC heeft een hartverwarmend filmpje gedeeld van een bijzondere ontmoeting tussen trainer Arne Slot en de zesjarige Isaac Kearney. In de video is te zien hoe Slot een praatje maakt met de jonge fan, die eerder die dag door zijn helden Mohamed Salah en Virgil van Dijk van school werd opgehaald.

Isaac is geboren met het Wolf-Hirschhorn-syndroom, een zeldzame genetische aandoening die vaak gepaard gaat met groeiachterstand, een verstandelijke beperking en epilepsie. De afgelopen jaren ging hij regelmatig viraal op social media, waar hij te zien was terwijl hij op een klein gitaartje liedjes speelde over zijn geliefde Liverpool FC.

Eind november zat Isaac nietsvermoedend in zijn klaslokaal toen opeens voetballers Salah en Van Dijk binnenkwamen. De twee Liverpool-sterren namen hem mee naar het trainingscomplex van de Engelse club, waar hij zijn favoriete spelers mocht ontmoeten.

Nadat Isaac bijna alle spelers had gezien, werd hij doorgeleid naar het kantoor van Arne Slot. Toen hij langs het raam liep, riep hij enthousiast: “Arnie!” De ontmoeting met de trainer was een hoogtepunt voor Isaac, die vervolgens mocht kijken bij de training.

In tranen

Tijdens de sessie zong hij liedjes van zijn favoriete spelers en kreeg hij nog een extra verrassing. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Manchester City mocht Isaac een paar dagen later met Virgil van Dijk het veld oplopen, terwijl Isaacs moeder in tranen toekeek vanaf de tribune.