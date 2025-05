Ajax-trainer Farioli vertrekt al na één seizoen: 'We verschillen van visie'

Francesco Farioli vertrekt na één seizoen als hoofdtrainer bij Ajax. De 36-jarige Italiaan heeft, na zorgvuldige overweging, zijn besluit aan de clubleiding meegedeeld. Ook zijn assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos, evenals keeperstrainer Jarkko Tuomisto, nemen afscheid van de Amsterdamse club, bevestigt Ajax op haar website.

Farioli kwam in de zomer van 2024 over van het Franse OGC Nice en tekende een contract tot medio 2027. Onder zijn leiding sloot Ajax het seizoen succesvol af met plaatsing voor de UEFA Champions League.

Eerder vertelde Farioli dat hij het nog niet wilde hebben over het trainerschap van volgend seizoen. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

'Ontzettend jammer'

Technisch directeur Alex Kroes reageert teleurgesteld op het vertrek: “Ik vind dit ontzettend jammer. Francesco en zijn staf hebben ons enorm geholpen. Het was een intensief seizoen met veel mooie momenten, en we hebben ons belangrijkste doel behaald: terugkeren op het hoogste Europese podium.”

Daarnaast prijst Kroes Farioli’s impact op de clubcultuur. “Hij speelde een grote rol in het verbeteren van de topsportcultuur binnen Ajax. We zijn hem daar dankbaar voor. Deze transferzomer was al een uitdaging, maar wordt nu nóg complexer. Het is aan ons om op 26 juni, bij de start van de voorbereiding, weer een sterke technische staf klaar te hebben staan.”

'Trots'

Farioli zelf blikt met trots terug op zijn tijd in Amsterdam. “Mijn avontuur begon op sportcomplex de Toekomst, met als doel Ajax terug te brengen naar waar het hoort. Het eindigde in de Johan Cruijff ArenA, waar we de Champions League bereikten. We wilden nieuwe energie brengen, een positieve werksfeer creëren en één gedachtegang binnen de club stimuleren.”

De Italiaan spreekt van een “intens, emotioneel en uniek seizoen” waarin hij samen met zijn staf geloof, vechtlust en trots deelde met de club. Toch bleek er een verschil van inzicht met het management over de manier waarop de toekomst van Ajax vormgegeven moet worden. “We hebben dezelfde doelen, maar verschillen in visie over hoe die te bereiken. Daarom voel ik dat dit het juiste moment is om afscheid te nemen.”

Farioli was de eerste Italiaanse hoofdtrainer in de geschiedenis van Ajax en de eerste buitenlandse trainer sinds Morten Olsen in 1998.