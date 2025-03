Farioli waarschuwt na zege op PSV: 'We zijn er nog lang niet'

Ajax-trainer Francesco Farioli blijft nuchter na de knappe overwinning van de Amsterdamse club op PSV. In Eindhoven wonnen de Amsterdammers met 0-2, waarmee ze hun voorsprong op de Eindhovenaren uitbreidden naar 9 punten. Toch wil Farioli niets weten van een mogelijke titel. "We hebben nu 9 punten voorsprong, maar er zijn nog 21 te behalen", zei hij na afloop. "We leven van wedstrijd tot wedstrijd. We zijn er nog niet."

De Italiaanse coach toonde zich trots op zijn ploeg, die onder zijn leiding sterk is gegroeid. "Ik heb ze in de kleedkamer verteld dat ze iets bijzonders doen. We weten allemaal waar Ajax vandaan komt. Maar deze selectie geeft alles. Het is aan ons als technische staf om ze goed voor te bereiden, maar zij moeten het uitvoeren."

Ajax stond verdedigend als een huis en liet PSV nauwelijks ruimte. "We hebben bijna alle schoten van hen kunnen blokkeren en sloegen toe op het juiste moment", aldus Farioli. "Dit is een geweldig cadeau voor onszelf, maar het werk is nog lang niet gedaan."

Ajax uit diep dal

Vorig seizoen eindigde Ajax met maar liefst 35 punten minder dan PSV. Nu lijkt de club onder Farioli op weg naar de 37e landstitel, mede dankzij zeges op zowel PSV als Feyenoord. Toch blijft de coach benadrukken dat het een teamprestatie is. "Kijk hoe Rugani en Traoré invallen. Traoré maakt zelfs het tweede doelpunt. Zelfs spelers die vandaag niet in actie kwamen, hadden hun aandeel."

Farioli vertelde dat ook doelman Pasveer, die geblesseerd is, voor de wedstrijd nog een belangrijke bijdrage leverde. "Hij gaf een geweldige speech in de kleedkamer. Dat laat zien dat we dit echt samen doen. Dat is heel bijzonder."

ANP