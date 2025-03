Ajax zet reuzenstap richting titel met winst bij PSV

Ajax heeft in de Eredivisie de voorsprong op PSV tot 9 punten vergroot. De Amsterdammers wonnen in het Philips Stadion met 2-0 van de Eindhovenaren. Eerder dit seizoen won Ajax de thuiswedstrijd ook: 3-2.

Ajax opende de score in de 35e minuut. Een vrije trap belandde in de muur van PSV-spelers, waarna Lucas Rosa de bal terug het zestienmetergebied inkopte. Davy Klaassen nam de bal op de borst aan en schoot raak in de linkerbenedenhoek.

Invaller Bertrand Traoré verdubbelde de voorsprong halverwege de tweede helft. De buitenspeler troefde Tyrell Malacia eenvoudig af en passeerde doelman Walter Benítez met een geplaatst schot: 0-2.

Op weg naar de 37e landstitel moet Ajax nog zeven wedstrijden spelen. NAC Breda is volgende week zondag in de Johan Cruijff ArenA de eerstvolgende tegenstander. PSV gaat een dag eerder op bezoek bij FC Groningen.

ANP