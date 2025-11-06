Ajax ontslaat hoofdtrainer Heitinga na dramatische seizoenstart

Ajax heeft trainer John Heitinga ontslagen na een slechte seizoenstart. De club hoopt snel een nieuwe hoofdtrainer te presenteren. Ook het contract van assistent-trainer Marcel Keizer wordt ontbonden.

Volgens Ajax-directeur Alex Kroes was het een pijnlijke beslissing. "Maar als je kijkt hoe de afgelopen maanden zijn gegaan, dan moeten we concluderen dat we het ons vooraf heel anders hadden voorgesteld. We zien te weinig ontwikkeling en we hebben onnodig punten verspeeld."

"We weten dat het tijd kan kosten als een nieuwe trainer met een selectie gaat werken waarin ook veranderingen zijn doorgevoerd. Die tijd hebben we John ook gegeven, maar wij denken dat het voor de club het beste is om iemand anders voor de groep te zetten", laat Kroes weten. De club bedankt Heitinga voor zijn inspanningen.

Slechte resultaten

Ajax verloor woensdag tegen Galatasaray voor de vierde keer in de Champions League. De club staat na vier duels met 0 punten en een negatief doelsaldo van dertien treffers onderaan in het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. In de Eredivisie is de achterstand op Feyenoord en PSV opgelopen tot 8 punten.

Het contract van Heitinga liep tot 30 juni 2027, maar zal worden beëindigd. Hetzelfde geldt voor assistent-trainer Marcel Keizer. Ajax speelt zondag een uitduel met FC Utrecht. De club staat dan onder leiding van assistent-trainer Fred Grim.

Directie

Technisch directeur Alex Kroes heeft zijn positie per direct ter beschikking gesteld, maar de andere directieleden en de raad van commissarissen hebben de technisch directeur volgens de club uit Amsterdam met klem verzocht om ten behoeve van de continuïteit de komende tijd aan te blijven. "Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. Mocht de club eerder een technisch directeur aantrekken, dan draag ik mijn werkzaamheden op dat moment over", laat Kroes in een persbericht weten.