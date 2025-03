Ajax met zware nederlaag uit Europa League

Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. De club verloor zonder veel gebruikelijke basisspelers de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt met 4-1, na de nederlaag van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (1-2).

Jean-Mattéo Bahoya schoot de huidige nummer 4 van de Bundesliga in de zevende minuut op voorsprong. Mario Götze trof in de 25e minuut doel en Hugo Ekitiké maakte in de 67e minuut het derde doelpunt van de thuisploeg. De ingevallen Kenneth Taylor tekende in de 78e minuut voor 3-1 en Götze bepaalde in de 82e minuut de eindstand.

Ajax werd al eerder dit seizoen uitgeschakeld in de KNVB-beker. De club kan zich nu helemaal concentreren op de titelrace van de Eredivisie, die zondag verder gaat met een thuiswedstrijd tegen AZ.

Eintracht Frankfurt stuit in de kwartfinale op AZ of Tottenham Hotspur.

ANP