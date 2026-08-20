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Kijkers woest op KIJK: betaald voor Ajax-duel, maar geen beeld

Kijkers woest op KIJK: betaald voor Ajax-duel, maar geen beeld

Voetbal

Vandaag, 20:43

Door een technisch probleem bij streamingdienst KIJK was het eerste kwartier van de wedstrijd FC Sion - Ajax in de Conference League voor sommige voetbalfans mogelijk niet te zien. Wie het duel om een plek in het Europese voetbaltoernooi wilde bekijken, moest 5 euro betalen om dat via KIJK te doen. Donderdagavond regent het op sociale media klachten dat dit echter niet mogelijk is.

Inmiddels is het probleem opgelost, laat het platform weten. "Door een technisch probleem zou het kunnen dat je momenteel de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet kan afspelen. We doen ons uiterste best dit zo snel mogelijk voor je op te lossen", liet KIJK kort na de aftrap in een verklaring op Instagram weten.

Café-eigenaren balen van de extra kosten voor de Ajax-wedstrijd, zoals je in onderstaande video ziet:

Café-eigenaren balen van extra kosten voor Ajax-wedstrijd: 'Principekwestie'
1:43

Café-eigenaren balen van extra kosten voor Ajax-wedstrijd: 'Principekwestie'

Het duel in Zwitserland begon om 20.15 uur. Rond 20.30 uur meldde KIJK dat dat het probleem was opgelost. "Aan het begin van de livestream ondervonden we helaas technische problemen waardoor niet iedereen de stream kon starten. Deze problemen zijn inmiddels verholpen", aldus de streamingdienst in een reactie.

Voetbalfans geërgerd

Online regent het klachten van mensen die het begin van de wedstrijd moesten missen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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