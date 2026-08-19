OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
KIJK zendt exclusief eerste UEFA Conference League play-off van Ajax uit

KIJK zendt exclusief eerste UEFA Conference League play-off van Ajax uit

Vandaag, 14:00

Samenwerking

sponsor-logo

De Amsterdamse voetbalclub Ajax heeft de play-offs bereikt in de UEFA Conference League en neemt het donderdag 20 augustus in Zwitserland op tegen FC Sion. Voor fans is er goed nieuws: de wedstrijd is voor slechts €4,99 live te volgen op streamingsplatform KIJK. Tickets zijn verkrijgbaar via kijk.nl/voetbal.

Daarbij krijgen supporters trouwens niet alleen de wedstrijd te zien. Óók is er Nederlands commentaar door Johan van Polanen.

Buiten Nederland te streamen

Aangezien de zomervakantie nog niet voor iedereen afgelopen is, zorgt KIJK ervoor dat Ajax-supporters die op vakantie zijn in het buitenland (ook buiten Europa) de wedstrijd gewoon kunnen kijken. Alleen in Zwitserland is de play-off niet te volgen. Dit heeft te maken met de lokale uitzendrechten.

Mocht Ajax deze match winnen, dan moet de club volgende week donderdag nog de returnwedstrijd tegen FC Sion spelen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Als de club het er ook die wedstrijd succesvol vanaf brengt plaatsen ze zich voor de definitief voor de UEFA Conference League.

Steeds meer sport op KIJK

Het is niet voor het eerst dat er een voetbalwedstrijd exclusief én live aangeboden wordt op KIJK voor een klein bedrag. Eerder was al de oefenwedstrijd FC Volendam – Ajax te zien voor fans. Daarnaast worden de Nederlandse GLORY Kickboxing events ook via een liveverbinding gestreamd, mét commentaar van Mark Schaaf, Remy Bonjasky en Melvin Manhoef.

Dit wil je niet missen!

Ga dus snel naar kijk.nl/voetbal en koop daar je livestream ticket voor maar €4,99. Alleen dáár kan je deze wedstrijd zien.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.