KIJK zendt exclusief eerste UEFA Conference League play-off van Ajax uit

De Amsterdamse voetbalclub Ajax heeft de play-offs bereikt in de UEFA Conference League en neemt het donderdag 20 augustus in Zwitserland op tegen FC Sion. Voor fans is er goed nieuws: de wedstrijd is voor slechts €4,99 live te volgen op streamingsplatform KIJK. Tickets zijn verkrijgbaar via kijk.nl/voetbal.

Daarbij krijgen supporters trouwens niet alleen de wedstrijd te zien. Óók is er Nederlands commentaar door Johan van Polanen.

Buiten Nederland te streamen

Aangezien de zomervakantie nog niet voor iedereen afgelopen is, zorgt KIJK ervoor dat Ajax-supporters die op vakantie zijn in het buitenland (ook buiten Europa) de wedstrijd gewoon kunnen kijken. Alleen in Zwitserland is de play-off niet te volgen. Dit heeft te maken met de lokale uitzendrechten.

Mocht Ajax deze match winnen, dan moet de club volgende week donderdag nog de returnwedstrijd tegen FC Sion spelen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Als de club het er ook die wedstrijd succesvol vanaf brengt plaatsen ze zich voor de definitief voor de UEFA Conference League.

Steeds meer sport op KIJK

Het is niet voor het eerst dat er een voetbalwedstrijd exclusief én live aangeboden wordt op KIJK voor een klein bedrag. Eerder was al de oefenwedstrijd FC Volendam – Ajax te zien voor fans. Daarnaast worden de Nederlandse GLORY Kickboxing events ook via een liveverbinding gestreamd, mét commentaar van Mark Schaaf, Remy Bonjasky en Melvin Manhoef.

Dit wil je niet missen!

Ga dus snel naar kijk.nl/voetbal en koop daar je livestream ticket voor maar €4,99. Alleen dáár kan je deze wedstrijd zien.