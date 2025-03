Ajax ploetert zich langs Almere City en is 8 punten los

Ajax loopt steeds verder uit in de titelrace van de Eredivisie. De koploper boekte bij Almere City de negende competitiezege op rij (0-1) en heeft tien duels voor het einde van de competitie een voorsprong van 8 punten op PSV, dat als tweede is geklasseerd en slechts een van de laatste zeven competitieduels won.

Wie alleen naar de ranglijst van de Eredivisie kijkt, krijgt steeds meer het idee dat Ajax het 125-jarige verjaardagsfeest met een 37e landstitel gaat vieren. Maar het spel van de koploper in het gewonnen uitduel met Almere City (0-1) was zo matig dat een voorsprong van 8 punten op de dolende nummer 2 PSV nog geen zekerheid biedt voor de nationale hoofdprijs van het seizoen. Ajax treft nog PSV, FC Utrecht, AZ en FC Twente. Als de ploeg zo speelt als in Almere, is volgende week een uitzege op PEC Zwolle allesbehalve vanzelfsprekend.

Vroege voorsprong

Kenneth Taylor schoot Ajax al in de achtste minuut op voorsprong (0-1). Vervolgens liet de koploper de slechtst presterende ploeg van de competitie het spel maken. Almere City merkte dat het moeilijk is de vaak goed georganiseerde defensie van Ajax te doorbreken. De dapper spelende thuisploeg kwam voor rust niet verder dan een gevaarlijk afstandsschot van Junior Kadile. Mika Godts slaagde er even later niet in de voorsprong van Ajax te verdubbelen.

Bij Ajax ontbraken de geblesseerde Josip Sutalo, Wout Weghorst, Youri Regeer, Christian Rasmussen en Owen Wijndal. Matheus verdedigde weer het doel van de bezoekers, zodat Remko Pasveer nog een extra duel kreeg om van een rugblessure te herstellen. Ajax ontsnapte in de openingsfase van de tweede helft toen Matheus zijn doel had verlaten en Kornelius Hansen zijn lob op de lat zag eindigen. Even later werkte James Lawrence een inzet van Steven Berghuis uit het doel van Almere.

Trainer Francesco Farioli bracht in de slotfase Jordan Henderson als extra middenvelder in zijn ploeg. Dat bleek voldoende om weer een duel zonder tegentreffer te winnen. De doelman van Ajax werd in de laatste negen gewonnen competitieduels slechts tweemaal gepasseerd. De ploeg met de minste.tegentreffers in een seizoen in de Eredivisie wordt best vaak kampioen.

