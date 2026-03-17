Afrikaanse voetbalbond roept Marokko uit tot winnaar Afrika Cup

Voetbal

Gisteren, 22:53 - Update: 2 uur geleden

De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft Senegal de titel van de Afrika Cup ontnomen en finalist Marokko alsnog als winnaar aangewezen. Dat meldt de bond dinsdagavond in een verklaring.

Senegal won twee maanden geleden een turbulente finale in Rabat na verlenging: 1-0. De Marokkaanse voetbalbond legde een klacht neer bij de CAF en wereldvoetbalbond FIFA en wilde dat Senegal naar aanleiding van de gebeurtenissen gestraft zou worden.

Marokkaanse Nederlanders zagen in januari hun club nog verliezen:

Marokkanen in Nederland zien hun team finale verliezen
De Senegalese bondscoach Pape Bouna Thiaw haalde in blessuretijd zijn spelers van het veld uit protest tegen een aan Marokko toegekende strafschop. De spelers van Senegal keerden onder aansporing van sterspeler Sadio Mané na een tijdje terug op het veld en zagen vervolgens Brahim Díaz de strafschop missen. In de verlenging maakte Pape Gueye de winnende goal voor Senegal.

Gedrag veroordeeld

"De penalty was terecht toegekend. Daarover waren alle deskundigen het eens. De gebeurtenissen hadden een aanzienlijke impact op het normale verloop van de wedstrijd en op de prestaties van de spelers", meldde de Marokkaanse bond in een verklaring bij het indienen van het protest.

De CAF veroordeelde eerder al het "onacceptabele gedrag" van enkele spelers en officials van het Senegalese team en kondigde na de finale aan dat de tuchtcommissie zich over maatregelen zou buigen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino drong daar ook op aan.

De Marokkaanse bond wees ook op het gedrag van de supporters van Senegal. Fans probeerden het veld te bestormen, zelfs toen Díaz al klaarstond om de penalty te nemen.

Marokko heeft de finale nu reglementair met 3-0 gewonnen, aldus de CAF.

Door ANP

Lees ook

Marokkaanse Nederlanders zien hun team finale Afrika Cup verliezen
Marokkaanse Nederlanders zien hun team finale Afrika Cup verliezen
Meerdere arrestaties en onrust in steden na verloren finale Marokko
Meerdere arrestaties en onrust in steden na verloren finale Marokko

