Meerdere arrestaties en onrust in steden na verloren finale Marokko

Na de verloren Afrika Cup-finale van Marokko tegen Senegal is het zondagavond onrustig geworden in meerdere steden. In zowel Den Haag als Amsterdam moest de politie ingrijpen en zijn meerdere mensen aangehouden.

In de Schilderswijk in Den Haag verrichtte de politie acht aanhoudingen. Drie mensen zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, twee voor belediging. Ook werden twee personen aangehouden vanwege het bezit van vuurwerk en één persoon voor het verstoren van de openbare orde, meldt de politie.

De spanning was goed te voelen tijdens de wedstrijd:

4:21 Marokkanen in Nederland zien hun team finale verliezen

De ongeregeldheden ontstonden kort na afloop van de wedstrijd rond de Vaillantlaan en de Hoefkade. Een grote groep mensen verzamelde zich op straat en gooide zwaar vuurwerk richting agenten en omstanders. De politie zette de mobiele eenheid in, die meerdere charges uitvoerde. Volgens de politie was het op sommige plekken nodig om geweld te gebruiken om de orde te herstellen.

Zes aanhoudingen in Amsterdam

Ook in Amsterdam liep het uit de hand. Daar zijn zondagavond zes mensen aangehouden bij ongeregeldheden rond de finale van de Africa Cup. Op Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West verzamelden zich na de wedstrijd zo'n 200 mensen, meldde Het Parool. De wedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning voor Senegal.

Volgens een politiewoordvoerder werden twee mensen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk. Daarnaast werd iemand opgepakt voor ordeverstoring en een ander voor het bespugen en beledigen van een agent. De laatste twee aanhoudingen waren voor het gooien van voorwerpen naar de mobiele eenheid, waaronder een verkeersbord en een pion. Eén van hen zou ook een container in brand hebben gestoken.