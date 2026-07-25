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Vrouwelijke scheidsrechter met hersenschudding van het veld na opstootje bij wedstrijd Fortuna Sittard

Sporters

Gisteren, 22:56

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De vrouwelijke scheidsrechter Mathilde Demoncay is met een hersenschudding van het veld gegaan tijdens een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard. Dat gebeurde na een opstootje tussen voetballers van de Limburgse club en hun tegenstander FC Metz.

Het ging mis in de 38ste minuut van de wedstrijd tussen de Franse club en Fortuna. Nederlander Lequincio Zeefuik werd aan zijn shirt getrokken door een Metz-speler, waarna er een opstootje ontstaat tussen voetballers van beide ploegen.

De scheidsrechter wil de ruziënde spelers uit elkaar halen, maar valt daarbij. Zij kan niet verder fluiten. Een van haar assistenten fluit de wedstrijd daarna verder.

Na afloop boden beide ploegen hun excuses aan.

Scheidsrechters op alle niveaus hebben te maken met geweld. In bovenstaande video zie je dat voor sommige arbiters de grens bereikt is.

Door Redactie Hart van Nederland

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