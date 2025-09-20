Terug

Volendamse Jessica Schilder (26) eerste Nederlandse wereldkampioen kogelstoten ooit

Sporters

Vandaag, 15:31

Jessica Schilder heeft op de WK atletiek in Tokio het goud veroverd bij kogelstoten. De 26-jarige atlete uit Volendam kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 20,29 meter. Daarmee troefde ze alle concurrenten af. Schilder is de eerste Nederlandse wereldkampioene op dit onderdeel.

In maart boekte de atlete al succes door goud te winnen op de EK indoor in Apeldoorn met een Nederlands record van 20,69 meter. Twee weken later veroverde ze zilver op de WK indoor in Nanjing (China). Na dit lange seizoen meldde Schilder zaterdagochtend dat haar lichaam vermoeid was, maar twee blikjes energiedrank moesten haar oppeppen, zei ze voor aanvang van de wedstrijd.

Even spannend

In haar eerste vijf pogingen kwam Schilder niet over de 20 meter en een medaille leek verkeken. Maar in haar laatste stoot gooide ze alles eruit, met het grootste succes in haar carrière als gevolg. Het was nog wel even spannend toen de Amerikaanse Chase Jackson ruim over de 20 meter kwam in haar laatste poging, maar haar kogel landde 8 centimeter minder ver: 20,21 meter.

Het is Schilders tweede WK-medaille. Ze haalde in Eugene in 2022 al eens brons. Tevens is Schilder tweevoudig Europees kampioene. Deze zomer voegde ze ook nog vier overwinningen in de Diamond League aan haar palmares toe.

Hart van Nederland/ANP

