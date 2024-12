Van Gerwen imponeert met sterke start op WK darts

Darter Michael van Gerwen heeft zijn jacht op een vierde wereldtitel krachtig geopend. In het Londense Alexandra Palace was de 35-jarige Nederlander te sterk voor James Hurrell. Met een overtuigende 3-0 zege in sets gunde Van Gerwen zijn Engelse tegenstander slechts drie legs.

Van Gerwen, drievoudig wereldkampioen en nummer 3 van de wereld, stroomde in de tweede ronde in door een bye. Ondanks een moeizaam dartjaar, waarin hij geen groot toernooi wist te winnen, lijkt hij zich voor het WK goed te hebben voorbereid. De overwinning op Hurrell bracht hem naar de laatste 32, waar hij na de kerstdagen zijn volgende partij speelt.

Intensieve voorbereiding

De Vlijmenaar koos voorafgaand aan het WK voor een intensieve voorbereiding. "Die aanpak betaalde zich nu uit," zegt Van Gerwen tegen Viaplay. Tijdens de wedstrijd liet hij vooral in de dubbels zien dat de scherpte terug is. "Ik voelde me geen moment onzeker," verklaarde hij. Een serie missers in de tweede set bracht hem niet uit balans, terwijl Hurrell zichtbaar moeite had om zijn ritme te vinden.

Het is geen geheim dat Van Gerwen in 2024 tegen tegenslagen aanliep. Bij de Grand Slam of Darts kwam hij niet door de groepsfase, en in de Players Championship Finals strandde hij al in de eerste ronde. Toch ziet hij mogelijkheden: "Het is voor mij beter niet te beginnen als een speer," aldus Van Gerwen.

Wie wordt zijn volgende tegenstander?

Na de feestdagen neemt Van Gerwen het op tegen de winnaar van de partij tussen Brendan Dolan en Lee Lok-Yin. De komende dagen kan hij zich richten op verdere verfijning van zijn spel. Zijn ambitie is duidelijk: na bijna zes jaar weer wereldkampioen worden.

