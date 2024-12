Darter Doets schakelt Smith uit en bereikt derde ronde WK

Darter Kevin Doets heeft voor het eerst de derde ronde bereikt van het WK. In Londen schakelde de 26-jarige Nederlander Michael Smith uit, de wereldkampioen van 2023. Doets won met 3-2 in sets.

Doets had in de eerste ronde gewonnen van landgenote Noa-Lynn van Leuven. De 28-jarige Beverwijkse stond als eerste Nederlandse vrouw ooit op de titelstrijd van profbond PDC in het Londense Alexandra Palace.

Brabantse wethouder was vorig jaar de absolute sfeermaker in de Engelse dartstempel 'Ally Pally'. Bekijk de beelden bovenaan dit artikel.

Doets nam in de vijfde set een voorsprong door de eerste leg te winnen. Hij gooide 100 uit. Daarna won hij ook de leg die hij zelf mocht beginnen. Bij 2-1 in legs kreeg hij de eerste matchdart, maar miste. Smith trok de stand gelijk en deed dat daarna nog een keer, waar in de vijfde set met twee legs verschil moest worden gewonnen. Doets kwam daarna terug tot 4-4. Hij liep uit naar 5-4 en kreeg drie pijlen op 40. Met de derde pijl maakte hij het af.

Vorig jaar strandde Doets bij zijn debuut op het WK in de tweede ronde. Toen was titelverdediger Smith hem de baas.

Focus

"Ik had het gevoel dat hij echt te pakken was", zei Doets bij Viaplay. "Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik ging verliezen. Ik had die focus die ik vorig niet had. Ik bleef doorgaan." Doets gaf wel toe dat hij paniek had na zijn missers op dubbel 20 en dubbel 10. "Ik liet de pijl los en dacht alsjeblieft. Dit was de mooiste wedstrijd van mijn leven."

