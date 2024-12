LIVE: Van Leuven, eerste Nederlandse vrouw op WK Darts, uitgeschakeld door landgenoot

Het WK Darts is aan de tweede dag begonnen en de eerste Nederlanders zijn al in actie geweest. In dit artikel houden we je op de hoogte van hoe de Nederlanders het doen in het iconische 'Ally Pally'.

Kevin Doets heeft op het WK Darts gewonnen van landgenoot Noa-Lynn van Leuven. Van Leuven, de eerste Nederlandse vrouw op het WK, kwam nog op een 1-0 voorsprong in sets, maar Doets draaide het om en won met 3-1.

Doets begon sterk met een 13-darter en brak direct de leg van Van Leuven. Die reageerde snel met een rebreak en gooide 80 uit via dubbel 10. Van Leuven ging door en pakte ook 120 uit, waarmee ze 2-1 voorkwam. Ze kreeg een setdart vanaf 72, maar miste tops. Doets faalde vervolgens vanaf 80, waarna Van Leuven alsnog via dubbel 20 de eerste set pakte: 1-0.

In de tweede set kwam Doets op 1-0 via dubbel 10, maar Van Leuven gooide opnieuw 120 uit voor 1-1. In een chaotische derde leg miste beiden kansen op dubbel 1, waarna Doets de leg alsnog won. Hij pakte daarna de set met een 74-finish.

In de derde set brak Doets direct met een 80-finish en verzilverde de break voor 2-0. Van Leuven kwam terug tot 2-1, maar miste twee kansen vanaf 64, waarna Doets met dubbel 10 de set pakte en op 2-1 in sets kwam.

Doets hield zijn eigen leg in de vierde set en miste een kans op de break. Van Leuven maakte er 1-1 van via dubbel 10. Doets kwam op 2-1 met een 76-finish en stond op matchpoint. Van Leuven begon sterk met twee keer 180 in leg vier, maar miste de negendarter. Ze kwam op 2-2, maar had in de beslissende leg een break nodig.

Brabantse wethouder was vorig jaar de absolute sfeermaker in de Engelse dartstempel 'Ally Pally'. Bekijk de beelden bovenaan dit artikel.

Mogelijke Nederlander naar derde ronde

Jermaine Wattimena is de eerste Nederlander die de derde ronde van het WK Darts heeft bereikt door James Wade te verslaan. Dinsdagavond kan Wesley Plaisier zich bij hem voegen. Plaisier speelt dan tegen de Schot Peter Wright en bij winst gaat ook hij door naar de derde ronde.

Programma Nederlanders per 17 december in de eerste ronde: 17-12, 20.10 uur (eerste ronde) - de Graaf (ZWE) Vs. Sweeting (BHS)

18-12, 21.10 uur (eerste ronde) - Razma (LET) Vs. Kist

19-12, 13.40 uur (eerste ronde) - Landman Vs. Lee (HKG)

20-12, 13.40 uur (eerste ronde) - Burton (ENG) Vs. Merkx

20-12, 14.40 uur (eerste ronde) - Nijman Vs. Carolissen (ZA)

20-12, 21.10 uur (eerste ronde) - Hempel (DUI) Vs. de Zwaan

21-12, 14.40 uur (eerste ronde) - Veenstra Vs. Toylo (PHL)

Programma Nederlanders per 17 december in de tweede ronde: *In dit schema worden ook de Nederlandse darters uit ronde 1 meegenomen. Mochten de darters in de eerste ronde verliezen, liggen ze uit het toernooi. 17-12, avond sessie (tweede ronde) - Wright (SCH) Vs. Plaisier

19-12, avond sessie (tweede ronde) - Smith (ENG) Vs. Doets

20-12, avond sessie (tweede ronde) - van Gerwen Vs. Hurrel (ENG)/Long (CAN)

21-12, middag sessie (tweede ronde) - Dolan (XI) Vs. Landman/Lee (HKG)

21-12, middag sessie (tweede ronde) - Dobey (ENG) Vs. Burton (ENG)/Merkx

21-12, avond sessie (tweede ronde) - Noppert Vs. Joyce (ENG)/Labanauskas (LIT)

21-12, avond sessie (tweede ronde) - van Barneveld Vs. Kenny (WAL)/Buntz (VS)

22-12, middag sessie (tweede ronde) - van Duijvenbode Vs. Razma (LET)/Kist

22-12, middag sessie (tweede ronde) - Cullen (ENG) Vs. Nijman/Carolissen (ZA)

22-12, avond sessie (tweede ronde) - Anderson (SCH) Vs. de Graaf/Sweeting (BHS)

23-12, middag sessie (tweede ronde) - Ratajski (POL) Vs. Veenstra/Toylo (PHL)

23-12, avond sessie (tweede ronde) - van Veen Vs. Pietreczko (DUI)/Zong (CHN)

23-12, avond sessie (tweede ronde) - Gurney (XI) Vs. Hempel (DUI)/de Zwaan

Programma Nederlanders per 17 december in de derde ronde: 29 -12, Tijd N.N.B. - Jermaine Wattimena Vs. Wright (SCH)/Plaisier

Uitslagen Nederlandse darters:

Darters Uitslag Ronde 1: Wattimena - Bellmont 3-0 Ronde 2: Wade - Wattimena 0-3 Ronde 1: Plaisier - Azemoto 3-2 Ronde 1: Zonneveld - Owen (Uitgeschakeld) 1-3 Ronde 1: Doets - van Leuven (van Leuven uitgeschakeld) 3-1

Hart van Nederland/ANP