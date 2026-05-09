Tranen bij scorende El Allouchi, die vorige week dochterje verloor

Willem II is door naar de volgende ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Tegen RKC Waalwijk werd het 1-1, en dat was voldoende na een 1-0 overwinning in de eerste wedstrijd. Maar de meeste emoties bij deze wedstrijd zaten niet in de uitslag, maar in een moment aan het begin van de tweede helft.

Want het eerste doelpunt werd gescoord door Mounir El Allouchi, hij zette Willem II in de openingsfase van de tweede helft op voorsprong. De middenvelder kreeg na zijn doelpunt tranen in zijn ogen.

El Allouchi maakte vorige week bekend dat hij en zijn vrouw hun ongeboren dochter hebben verloren. In de eerste wedstrijd tegen RKC, was er daarom een eerbetoon aan de speler en zijn vrouw.

In de twintigste minuut van de wedstrijd ging het hele stadion staan. Er werd toen massaal geklapt en ook klonk "You'll never walk alone", zo meldde het Brabants Dagblad. Ook nu waren er op de tribune en het veld emoties.