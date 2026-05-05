Emotioneel eerbetoon voor El Allouchi in vol stadion na verlies dochter

In het Mandemakers Stadion is dinsdagavond een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan Willem II-middenvelder Mounir El Allouchi. Supporters van zowel RKC Waalwijk als Willem II stonden stil bij het overlijden van zijn dochtertje vorige week.

In de twintigste minuut van de wedstrijd ging het hele stadion staan. Er werd massaal geklapt en ook klonk "You'll never walk alone", zo meldt het Brabants Dagblad. De krant schrijft dat supporters daarmee stilstonden bij het verlies van het ongeboren kind van El Allouchi.

Eerder liet trainer John Stegeman al weten hoe zwaar het nieuws is binnengekomen bij de club. "Het is keihard aangekomen binnen de groep en de hele club. Het heeft enorme impact. Mounir is één van ons."