Groot verdriet bij Willem II: middenvelder El Allouchi verliest dochtertje

Vandaag, 16:10

Bij Willem II staan de komende weken normaal gesproken volledig in het teken van de nacompetitie. Door tragisch nieuws binnen de selectie is die focus echter iets naar de achtergrond verdwenen. Willem II middenvelder Mounir El Allouchi en zijn vrouw zijn namelijk afgelopen week hun dochtertje verloren.

De trainer van de Tilburgers, John Stegeman reageerde maandag via het Brabants Dagblad aangeslagen op het nieuws: "Het is keihard aangekomen binnen de groep en de hele club. Het heeft enorme impact. Mounir is één van ons. Ik heb dagelijks contact met hem en hij gaat er sterk mee om. Daar heb ik diep respect voor."

Het voelt anders

Dinsdagavond begint Willem II aan het tweeluik met RKC Waalwijk, maar het sportieve belang voelt anders. "Hij wil de ploeg dolgraag helpen waar dat kan", aldus Stegeman. "En hij wil dat wij ons als team blijven focussen op RKC. Dat gaan we ook doen, maar dit zet alles wel in perspectief."

De trainer benadrukt dat de steun aan El Allouchi nu vooropstaat. "We kunnen maar één ding doen en dat is hem en zijn naasten zo goed mogelijk ondersteunen. We zijn er voor Mounir en zijn familie. Hij krijgt alle ruimte om te doen wat nodig is. We bekijken per dag hoe het met hem gaat."

Door Redactie Hart van Nederland



