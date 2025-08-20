Terug

Tessa loopt in recordtijd 2000 kilometer door de Alpen: 'Geen seconde aan opgeven gedacht'

Gisteren, 15:52

Het was niet eens de bedoeling, maar toch schreef ze geschiedenis. De 32-jarige Tessa Caspers rende in 38 dagen de volledige Via Alpina. Dat komt neer op 2000 kilometer door acht landen, goed voor een officieel record. Regen, sneeuw én een opkomende hittegolf konden haar niet stoppen. "Elke ochtend mijn natte schoenen aantrekken en weer de bergen in… Op een gegeven moment dacht ik: vind ik dit nog wel leuk? Maar opgeven? Geen seconde."

De laatste etappe werd er één om nooit te vergeten. Terwijl in Monaco de hitte steeds dichterbij kwam, liep Tessa non-stop 117 kilometer om net op tijd de finish te halen. Daarmee vestigde ze een officiële Fastest Known Time voor vrouwen: niemand deed de route ooit sneller.

Kyra

Bijzonder was ook de rol van haar beste vriendin Kyra, die met een Land Rover de hele tocht meeging voor steun en logistiek. "Ze zorgde voor eten, een slaapplek en liep soms zelf een stukje mee. Zonder haar was dit onmogelijk geweest", zegt Tessa.

Op Instagram legde Tessa haar avontuur dagelijks vast in vlogs. Duizenden volgers leefden mee met haar blaren, tranen én uitzichten op de mooiste bergtoppen. Nu ze thuis is, overheerst trots. "Het daalt nu eigenlijk pas in: 2000 kilometer. Dat is echt héél erg veel."

