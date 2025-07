Vergeet 10.000 stappen: dit aantal verlaagt de kans al op vroegtijdige dood

Jarenlang hoorden we dat je elke dag 10.000 stappen moest zetten om gezond te blijven. Maar dat blijkt helemaal niet nodig. Uit nieuw, grootschalig onderzoek blijkt dat al bij 7000 stappen per dag je gezondheid flink verbetert.

Volgens een analyse die donderdag verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Public Health verlaagt dat aantal stappen de kans op een vroegtijdige dood met bijna de helft in vergelijking met 2000 stappen per dag. Het onderzoek is gebaseerd op 57 eerdere studies, met in totaal 160.000 deelnemers.

"De grootste winst zie je tot 7000 stappen, daarna vlakt het af", zegt onderzoeker Paddy Dempsey van de Universiteit van Cambridge. Dat betekent dus dat je met een uurtje stevig wandelen per dag al veel bereikt.

Ziektes

En het blijft niet alleen bij een lagere kans op overlijden. Wie 7000 stappen per dag zet, verlaagt volgens het onderzoek ook de kans op dementie met 38 procent, op depressie met 22 procent en op diabetes met 14 procent.

De bekende norm van 10.000 stappen blijkt trouwens helemaal niet uit de wetenschap te komen, maar uit een Japanse marketingcampagne uit de jaren 60.