Tegen deze bokser vecht Rico Verhoeven om de wereldtitel

Rico Verhoeven stapt op 23 mei de boksring in voor een wereldtitelgevecht in het zwaargewicht. In Egypte neemt de Nederlandse vechtsporter het op tegen regerend wereldkampioen Oleksandr Usyk. Dat meldt de organisatie van het evenement.

Voor Verhoeven betekent het duel een nieuwe stap in zijn carrière. De Nederlander was 12 jaar lang ongeslagen wereldkampioen kickboksen bij Glory en nam eind vorig jaar afscheid van de organisatie. Daarbij gaf hij aan zich ook op andere vechtsporten te willen richten.

Vorig jaar werd Kickbokser Verhoeven voor de veertiende keer wereldkampioen in Ahoy:

0:58 Kickbokser Verhoeven voor veertiende keer wereldkampioen in Ahoy

Oekraïense kampioen

Verhoeven kijkt uit naar het gevecht met de Oekraïense kampioen. "Ik was 12 jaar lang de onbetwiste kampioen zwaargewicht kickboksen en heb alles bereikt wat ik me ten doel had gesteld. Maar zo lang aan de top blijven heeft mijn honger niet weggenomen, het heeft hem juist versterkt", zegt hij.

"Ik was niet op zoek naar comfort, dus ging ik op zoek naar de grootste uitdaging die er in een andere wereld te vinden was. Usyk is onbetwist in het boksen. Dat is het soort uitdaging dat mij motiveert. De beste tegen de beste."

Ook Usyk spreekt met respect over zijn tegenstander. "Ik heb echt respect voor mensen die de top bereiken in hun sport. Rico is een van hen: een krachtige atleet en een geweldige kampioen", aldus de wereldkampioen. "Ik respecteer zijn reis: hij is echt de koning van het kickboksen. Maar dit is boksen: een ander spel, met zijn eigen regels en zijn eigen koningen. Ik ben er klaar voor en kijk er echt naar uit om hem in de ring te ontmoeten."

Het gevecht wordt georganiseerd nabij de wereldberoemde piramides van Gizeh in Egypte.