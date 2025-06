Rico Verhoeven heeft alle vertrouwen in gevecht om wereldtitel: 'Hard getraind'

Rico Verhoeven heeft alle vertrouwen in een goede afloop van zijn gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten tegen de Rus Artem Vakhitov. "Ik wil er een mooie show van maken", zegt hij.

De 36-jarige Verhoeven is sinds 2014 wereldkampioen bij de zwaargewichten, een titel die hij al twaalf jaar op rij succesvol verdedigt. "Ik ben nu twaalf weken op dieet en heb hard getraind", blikte de kickbokser vooruit tijdens een persconferentie over zijn wedstrijd van zaterdag in Rotterdam Ahoy. Daar neemt hij het op tegen de 34-jarige Vakhitov, die eerder succesvol was bij de lichtzwaargewichten.

Afgelopen december vocht Verhoeven tegen landgenoot Levi Rigters. Hoe Rigters zich voorbereidde op het gevecht zie je in de video hierboven.

Afscheid nemen

Met zijn 1,86 meter is de Rus kleiner dan de bijna twee meter lange 'King of Kickboxing', die bovendien zo’n twintig kilo zwaarder is. "Maar hij is ook snel, explosief en technisch", zei Verhoeven over zijn tegenstander. "Daar moet ik op voorbereid zijn." Verhoeven geeft aan dat hij dit nog steeds met liefde en passie doet. "Ooit wil ik als wereldkampioen afscheid van deze mooie sport nemen".

Verhoeven debuteerde op Glory 4 en is trots dat hij er zaterdag opnieuw bij is op het honderdste gala van de kickboksorganisatie. Zijn rivaal Jamal Ben Saddik komt zaterdag ook in actie tijdens het zwaargewichtentoernooi. "Laat Rico die kampioensgordel maar houden", zei de Belgische Marokkaan die twee keer de mindere was van Verhoeven in een wedstrijd om de wereldtitel. "Hij zit in een soort van kasteel en kiest zijn tegenstanders uit. Zijn tegenstander is nu veel kleiner en lichter. Dat is ongezond."

Onder neutrale vlag

Vakhitov zelf ziet kansen tegen Verhoeven. "Als je 100 kilogram weegt, kun je ook hard slaan", aldus de Rus. Hij mocht de afgelopen drie jaar niet meedoen aan Glory-evenementen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Nu vecht hij onder neutrale vlag. "Dit wordt mijn grootste gevecht ooit. Ik voel me daar klaar voor."